Un nuovo incendio doloso è stato registrato a Siniscola, questa volta a danno dell’auto di un militare della Guardia di Finanza di Nuoro. Sebbene non sia ancora arrivata una conferma ufficiale, le circostanze fanno pensare che le fiamme siano di origine dolosa.

L’incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte, in via Vivaldi, dove è stato lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Siniscola, in particolare la squadra 9A, che ha provveduto a spegnere l’incendio, a bonificare l’area e a mettere in sicurezza la zona. Purtroppo, il veicolo coinvolto, un Mitsubishi Pajero, ha subito danni ingenti. Anche i carabinieri e la polizia sono intervenuti per avviare le indagini necessarie.

Da gennaio 2024, nel territorio della compagnia dei carabinieri di Siniscola, si sono registrati ben 42 episodi di incendi che hanno colpito veicoli parcheggiati in strada.