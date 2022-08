Silvia Sorrentino a Radio zampetta sarda: “Così ci addestriamo per salvare le vite in mare”

Ormai chi frequenta la spiaggia del Poetto, avrà avuto l’occasione di incontrare la Nautical Rescue Dogs di Silvia Sorrentino, associazione di volontariato di unità cinofila da salvataggio in mare. Protagonisti di numerosi salvataggi nelle nostre spiagge, quest’ anno la Nautical Rescue Dogs svolge la sua missione con i Bau Eroi al Family Beach. La Sorrentino ci spiega di quanto il loro volontariato richieda una preparazione professionale atletica: “Com’è si allenano le unità cinofile? Non è solo un addestramento in acqua, perché l’acqua è l’obiettivo finale, ma ci si allena anche fisicamente. Alcuni di loro, essendo marzialisti, hanno già una preparazione atletica. Ma il mare, anche se bello, affascina, diverte, non sempre è sinonimo di sicurezza, nasconde pericoli che vengono sottovaluti. Quindi un’unità cinofila dovrebbe in primis, non sottovalutare le proprie capacità, quelle del proprio cane, tantomeno sopravvalutarle. L’addestramento sta nel far capire alle unità cinofile presenti e future, che un buon allenamento fisico, un buon allenamento mentale e cioè la conoscenza del mare e la conoscenza base di cinofilia, aiuta il soccorritore ad agire sempre con coscienza logica e buon senso”.

Ricordiamo di rispettare il lodevole volontariato svolto dal binomio addestratore/ cane, nonostante molti bagnanti siano poco tolleranti alla presenza di animali in spiaggia. I Bau Eroi sono cani addestrati, educati e svolgono una missione, quella di salvarci la vita, perché ognuno di noi potrebbe averne bisogno. Grazie per il vostro lavoro!