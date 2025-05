Siliqua, primo incendio di una stagione che si prospetta bollente, fiamme alte dietro la scuola elementare: provvidenziale intervento delle squadre Pan che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area.

Nel pomeriggio di ieri si è sviluppato un incendio nella zona di Mattixedda, situata alle spalle della scuola elementare di Siliqua. La segnalazione è stata tempestivamente inoltrata al Corpo dei Vigili del Fuoco, che ha attivato le procedure di emergenza.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Decimomannu, mentre le fiamme sono state domate grazie al rapido e coordinato intervento di due squadre dell’antincendio PAN Siliqua.

L’attivazione delle squadre è avvenuta su disposizione della sindaca di Siliqua Francesca Atzori, considerato che il Piano Antincendio Regionale non è ancora operativo, essendo tuttora in attesa di attivazione ufficiale per la stagione estiva.

L’episodio, fortunatamente, non ha provocato danni a persone né a edifici, ma evidenzia l’urgenza di una piena attuazione delle misure preventive previste a livello regionale, al fine di garantire una risposta tempestiva ed efficace agli incendi boschivi.