È un Sigfrido Ranucci che parla- ancora una volta – con estrema sincerita all’assemblea ANM, dove è stato accolto da un lunghissimo applauso.

Dopo la bomba piazzata sotto casa a Pomezia dieci giorni fa, che fortunatamente non ha ferito nessuno, Ranucci torna a parlare pubblicamente e fa riferimenti molto chiari alla situazione attuale della stampa italiana:“Io credo che se si volesse affrontare il tema dell’informazione si dovrebbe intanto avere la mappatura e la coscienza di ciò che sta accadendo in questo momento”“Abbiamo editori omologati”, prosegue. “editori politicizzati addirittura un senatore che è uno dei più assenteisti della storia d’Italia gestisce giornali che usa come un manganello”, afferma Ranucci. “Oggi addirittura 3 o 4 articoli contro di me , dopo tanta solidarietà mi stavo annoiando”, ironizza. “Anche perché è una solidarietà ipocrita non lo dimentichiamo”. E specifica: “e hanno ricominciato a delegittimare Report”.

Ma ovviamente “Report continuera’ a impegnarsi per un mondo migliore alle future generazioni”.

E la prima puntata andata in onda ieri sera della nuova stagione è stata un successo: “Report si conferma primo programma d’informazione del primetime con 9,3% e circa 1,7 milioni di telespettatori”, scrive sui social il giornalista. “Anche Report Lab, con circa 7%,Anteprima con 8,5% e il Plus con 6,5% hanno realizzato risultati straordinari. Grazie alla vostra passione e al grande lavoro di Andrea Tornago, Luca Bertazzoni, Giorgio Mottola, e di tutta la squadra di Report.”