Dramma in una palestra di Dosson di Casier, in provincia di Treviso. una ragazza di soli 21 anni, Vania Vettorazzo, è stata colpita da un malore mentre seguiva la sua abituale lezione di pilates. Come riferito da Il Gazzettino, Vania era alla palestra Bamboo quando è avvenuta la tragedia.

Inutili purtroppo i soccorsi tempestivi da parte del personale della palestra e degli operatori del 118, Vania è morta poco dopo.

Sarebbe stato chiesto, da parte dei medici, un riscontro diagnostico per comprendere cosa sia accaduto alla giovane.