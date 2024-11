Si sente male mentre è in viaggio con i genitori: bimba muore a 9 anni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia per una famiglia di Taverna, in Catanzaro. La piccola Giorgia Grande, 9 anni, era in viaggio con i genitori per recarsi a Genova, presso l’ospedale Gaslini che l’aveva in cura. La bimba, infatti- come racconta La Gazzetta del Sud- era sotto controllo per un batterio da alcuni mesi. Nulla poteva far presagire la tragedia. Arrivati nei pressi di Arezzo, la bimba ha iniziato a sentirsi male. I genitori si erano fermati per una sosta, e Giorgia non si è più ripresa. Inutile, purtroppo, l’intervento dei sanitari del 118. Un dolore straziante per la comunità calabrese e la famiglia della piccola, che lascia mamma Barbara, papà Agostino e la sorellina Chiara.