Tragedia ieri durante una partita di calcetto a Grosseto. Matteo Legler, 29 anni, ha avuto un malore mentre giocava con gli amici.

Immediato l’allarme ai soccorsi, che hanno provato a rianimare il giovane. Trasportato all’ospedale Misericordia di Grosseto, è deceduto poco dopo.

Un dramma immenso che addolora tutta la comunità di Porto Ercole per Matteo che a breve sarebbe diventato anche papà.

La famiglia Legler è semite stata amata e conosciuta: papà Vincenzo, ex allenatore dell’Argentario, aveva trasmesso l’amore per lo sport anche a Matteo.