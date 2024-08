Si sente male alla festa dello stilista Domenico Dolce: la legale Raffaella Poggioli muore a 54 anni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dramma al party del notissimo stilista Stefano Dolce. Raffaella Poggioli, legale 54enne di Modena, si trovava alla festa dell’amico a Polizzi Generosa, in provincia di Palermo. All’improvviso, la donna si è sentita male e- come riporta Il Resto del Carlino- i primi a prestare soccorso sono stati gli altri invitati che hanno cercato di fare il possibile per aiutarla, ma purtroppo non è servito. Presente anche il marito di Raffaella, che ha assistito impotente alla tragedia. Sul posto sono intervenuti ovviamente anche i soccorritori del 118, allertati dagli ospiti, ma la 54enne è deceduta poco dopo. Stando alle prime ricostruzioni, la Poggioli si sarebbe sentita male attorno alle 22, quando la festa era appena iniziata. Stimata nell’ambiente soprattutto imprenditoriale, Raffaella lascia un grande vuoto nella sua comunità modenese.