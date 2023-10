Si schiantano con lo scooter sulla Ss 554, due minorenni di Elmas all’ospedale in gravi condizioni

Incidente con due feriti, entrambi minorenni, di Elmas, sulla Ss 554 tra Monserrato e Selargius. Ad avere avuto la peggio il guidatore di un Honda, un diciassettenne, finito al Brotzu in Rianimazione a causa soprattutto di varie fratture. All’arrivo dei soccorsi, sia lui sia l’amico di qualche mese più giovane erano comunque coscienti: il più giovane è finito in codice rosso al Policlinico di Monserrato e non si trova in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i carabinieri della compagnia di Quartu Sant’Elena.