Si ribalta con l’auto della Forestale mentre presta soccorso per un incendio, 24enne in fin di vita al Brotzu di Cagliari

A bordo dell’auto di servizio stavano raggiungendo un luogo dove era divampato un incendio, fra Santadi e Villaperuccio. All’improvviso l’auto, per cause da accertare, si è ribaltata finendo fuori strada. Ad avere la peggio è stato un agente di appena 24 anni, trasportato in condizioni gravissime al Brotzu di Cagliari, con l’elisoccorso e in codice rosso. Il ragazzo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

La collega che viaggiava con lui è stata invece estratta dalle lamiere dell’auto dove era rimasta incastrata: da quanto si apprende non sarebbe in gravi condizioni.