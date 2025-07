Tragedia questo pomeriggio a Cesiomaggiore, sul fiume Piave, in provincia di Belluno. Una ragazzina di 15 anni era andata a fare una gita con due amiche quando, per scattare un selfie, si sono arrampicate sulla parete del fiume. Nel salire, un masso però ha ceduto, schiacciando la 15enne. Un’amica è rimasta ferita, illesa la terza.

Sul posto gli operatori del Santa Maria del Prato di Feltre e l’elicottero del Suem 118, ma per la giovanissima non c’è stato nulla da fare. I carabinieri stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.