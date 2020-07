Si accende l’estate a Monserrato: dal 19 luglio parte ufficialmente la programmazione culturale e di intrattenimento che proseguirà sino a settembre. Il primo appuntamento sarà dedicato alla musica e alle tradizioni del folklore con lo spettacolo “Milleluci, insieme per ricominciare”, presentato da Giuliano Marongiu e tutto il gruppo di musicisti, cantanti, ballerini che lo affianca.

Sarà un inedito show che vede alternarsi sul palco pieni di luci, immagini e colori diversi artisti come le cantanti Maria Giovanna Cherchi, Maria Luisa Congiu, Laura Spano, Lucia Budroni, Francesca Lai, il musicista Davide Guiso, Nicola Cancedda, Luca Tilocca, Roberto Tangianu con le Launeddas e Peppino Bande con organetto, tastiere e fisarmonica, solo per citarne alcuni. L’evento si terrà alle ore 20,30 in via Del Redentore. “Con questo, parte la programmazione culturale e di intrattenimento dell’estate a Monserrato – comunica l’assessora alla cultura Emanuela Stara – con il coinvolgimento ed il supporto delle Associazioni locali e della Monserratoteca, che ci accompagnerà sino a fine settembre e che sarà pubblicizzata a breve”.