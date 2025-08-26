Settimo San Pietro in lutto per la morte del piccolo Alessio Vargiu, 4 mesi, avvenuta ieri a casa sua. Il sindaco Gigi Puddu: “Ci stringiamo tutti alla mamma Laura, al papà Antonio ed ai familiari tutti, colpiti da questo dolore che nessuna parola purtroppo è in grado di lenire”. Ieri sera si è consumato il dramma: il piccolo è caduto tra il letto e un mobile, è stata la mamma a trovare il suo bambino e a chiamare immediatamente i soccorsi. L’ambulanza è giunta subito sul posto e i soccorritori hanno tentato, invano di rianimare Alessio. Ma niente è stato possibile fare per lui, nemmeno la corsa in ospedale è servita. Il lattante, purtroppo, era già morto presumibilmente per asfissia.

La notizia della tragedia è stata appresa poco dopo, in paese è calato il buio per questo dramma senza senso. “A volte è difficile trovare le parole adatte per esprimere uno stato d’animo. Nella serata di ieri abbiamo appreso con immensa tristezza ed incredulità la notizia della tragica scomparsa del piccolo Alessio, di soli 4 mesi, che ci ha lasciato tutti attoniti e senza parole” ha espresso il sindaco che si stringe alla famiglia del piccolo.