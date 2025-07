Wanna Marchi in Sardegna, tra critiche e consensi cattura l’attenzione del web: ospite speciale di Manis-Batmanis e Chris Colandrea-Chrisvisione, la sua presenza non è stata gradita da tutti. Un incontro natocon l’obiettivo di dare voce a storie, verità e denunce di persone comuni e non senza etichette, difficili, però, da staccare per chi è stato al centro della cronaca per anni come la regina delle televendite.

Molti, infatti, non hanno dimenticato e sui social la diatriba ha diviso il pubblico: c’è chi ha inferto e chi ha sorriso per quel carisma che l’ha sempre contraddistinta.

“Nessuno vuole giustificare il passato, ma ci interessa esplorare il presente e i nuovi progetti di chi ha il coraggio di rimettersi in gioco” avevano spiegato gli ideatori dell’evento.

Tra ricordi e progetti per il futuro raccontati venerdi sera online, spazio anche per una puntata al lotto: per Marchi è stato un breve ma intenso soggiorno sardo durante il quale ha potuto gustare pregiate e saporite pietanze offerte dal team che l’ha ospitata.

“Molti hanno parlato di lei, ma pochi le hanno davvero permesso di farlo in prima persona, con libertà e rispetto. Crediamo che la sua esperienza sia un esempio concreto di quanto possano essere pesanti i pregiudizi, anche dopo aver scontato la propria pena”.

Un incontro senza difendere né accusare, ma ascoltare e che ha offerto a Wanna Marchi uno spazio per raccontare la propria storia, senza filtri né preconcetti.