L’ APPELLO ACCORATO DI PAOLA: “ADOTTATE I MIEI GATTI, SONO GRAVEMENTE MALATA.”

“Calimero e Sofy, stanno rischiando di finire in strada perché la loro padrona è malata gravemente e non può più prendersi cura di loro. Sono abituati in appartamento, sterilizzati, vaccinati e testati Fiv/Felv negativi. Si trovano attualmente a Isili, in Sardegna, ma per un’adozione speciale possono viaggiare anche verso il centro e nord Italia. Hanno 6/7 anni.”

Info +39 338 131 8607‬ Paola