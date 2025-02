Una lotta che non arretra quella contro chi sporca e deturpa il territorio: eserciti di volontari si prodigano per il bene di tutti, come “CuriAmo Settimo” che da tempo si occupa di missioni per ripulire il territorio da ogni genere di pattume abbandonato. Una sinergia di forze indispensabile per i comuni che, altrimenti, dovrebbero sottrarre fondi importanti alle casse per compensare gli oneri delle bonifiche. I rifiuti raccolti, comunque, non sono finiti direttamente presso i centri di raccolta, bensì sono stati setacciati dagli agenti della polizia locale che, alla ricerca di qualcosa che potesse ricondurre ai proprietari, hanno ben rovistato e con probabile successo.

Sono emersi infatti degli elementi che, con esito positivo, potrebbero incastrare gli autori del reato: “I criminali, qualora venissero individuati, saranno sanzionati pesantemente in base alla normativa vigente”.