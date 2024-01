Sestu, taglio del nastro questo pomeriggio per il nuovo Piazzale Campioni d’Italia Cagliari 1969/70

La prima pietra fu posata il giorno dell’anniversario che consacrò la squadra sarda numero uno in Italia, la conquista del primo, e ancora unico scudetto, una emozione che ancora fa battere i cuori dei tanti tifosi del Cagliari Calcio. Oggi, tra via Dante e Corso Italia, l’inaugurazione di quella che era un’area degradata e che verrà restituita ai cittadini “completamente rinnovata e che avrà un utilizzo polivalente” ha comunicato la sindaca Paola Secci. “Sarà un’area grandi eventi per 5 mila persone priva di barriere architettoniche, area destinata al mercato settimanale e allo stesso tempo parcheggio con 200 posti auto”. Un nome simbolico, oggi più che mai, dopo la scomparsa dell’uomo che ha fatto la storia inseguendo un pallone, sia sul campo da calcio che fuori, nella vita di tutti i giorni. Da mesi l’amministrazione è al lavoro per realizzare questo piazzale, coinvolgendo anche i cittadini per la scelta di alcune opere. Il viale alberato rosa e magenta, infatti, che è già stato messo a dimora, è stato scelto grazie a un sondaggio pubblico portato avanti dal settore ambientale guidato dall’assessore Roberta Argiolas, il quale ha proposto varie tipologie di piante. Tra quelle proposte hanno ricevuto il maggior numero di consensi Cercis siliquastrum e Tamarix gallica.