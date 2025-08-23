Sono circa 40, in tutto, i felini randagi che ora possono contare sull’aiuto di chi non ha voltato le spalle ma ha deciso di prodigarsi per loro.

Era il 5 agosto quando Sorrentino ha raccontato che, durante un giro in bicicletta nelle campagne appena fuori Sestu, “ci siamo imbattuti in una scena toccante, due gruppi di gatti di strada, a circa 500 MT un gruppo dall’altro, per un totale di circa 40 gatti! Sbucavano da ogni cespuglio, alcuni erano piccolissimi, altri magri, altri malati, diverse femmine gravide, maschi interi, nessuna femmina sterilizzata.

Tutti aspettavano in trepidazione l’arrivo di una donna che ogni giorno porta loro del cibo, pur non avendo le risorse per curarli o sterilizzarli.

Siamo rimasti colpiti e una volta rintracciata e incontrata questa persona abbiamo capito la gravità della situazione.

Purtroppo è un periodo nero per le volontarie, per le associazioni (ne abbiamo contattato tre per chiedere una mano ma sono veramente tutte al collasso), noi non ce l’abbiamo fatta a girarci dall’altra parte e stiamo cercando di fare qualcosa.

La priorità è fermare le nascite continue tramite la sterilizzazione immediata.

Subito dopo, reperire medicinali essenziali per le cure primarie.

Per questo chiediamo di non voltarvi dall’altra parte, anche una piccola offerta è indispensabile in questa situazione disperata”.

La solidarietà non è mancata, è stata aperta una raccolta fondi “Gatti di strada Sestu” ( https://gofund.me/d319ea4a Una Postepay ricaricabile dedicata:

5333171169441595 Potete fare anche un bonifico all’Iban della stessa carta:

IT87T3608105138205711905720

Causale: Gatti di Strada Sestu

Intestata a Corrado Sorrentino

Mail per le comunicazioni:

[email protected] ) che ha raccolto già olyre mille euro oltre che cibo (umido e secco), (portandoli o spedendoli presso il Roxy bar a Cagliari in Via Tempio 27).

Gli ultimi 3 giorni sono stati fondamentali per il team, “grazie anche alle super volontarie che ci hanno dato una mano sul campo con le gabbie trappola, siamo riusciti a far sterilizzare 3 maschi e 6 femmine”. Sono stati ospitati da Sorrentino e dalla moglie Carla che hanno spalancato le porte di casa a ben 11 felini contemporaneamente i quali sono stati tutti liberati tranne due cuccioli. “È un grande risultato non c’è dubbio ma siamo appena ad 1/4 del lavoro, riposeremo due giorni e da lunedì di nuovo al lavoro.

Purtroppo le donazioni sono ferme da circa 6 giorni e abbiamo bisogno del vostro aiuto per proseguire” spiega Sorrentino. “Siamo fieri del lavoro che stiamo facendo perché non ci siamo girati dall’altra parte e solo grazie alla rete di persone che ci sostengono abbiamo potuto fare tutto questo”.