Sestu, nuovi lampi di speranza: “Altri tre cittadini guariti dal Coronavirus”

Continua a scendere il totale dei positivi al Coronavirus anche a Sestu. “Solo” dieci persone, due delle quali si trovano ricoverate in ospedale. Ma, soprattutto, oggi ci sono ben altri tre cittadini guariti, come annuncia la sindaca Paola Secci: “È una notizia che ci riempie di gioia e di speranza!

Vi ricordo anche che non dobbiamo abbassare la guardia. A Sestu ci sono ancora 10 nostri concittadini che risultano positivi dei quali 2 in regime di ricovero ospedaliero”, scrive la Secci sul suo profilo pubblico di Facebook, “con senso di responsabilità e ottimismo andiamo uniti verso la ripartenza.