Sestu, minaccia di lanciarsi da un cornicione, provvidenziale intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco che mettono al sicuro l’uomo.

Attimi di paura questa mattina in via Lussu, da una altezza di diversi metri un uomo era in procinto di lasciarsi andare a un gesto estremo. Un atto disperato ma per fortuna frenato dall’intervento delle forze preposte che hanno salvato l’uomo.