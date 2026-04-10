Sestu, Michela Mura si candida a sindaca del paese: annuncia sui social la decisione.“Eccomi, ci sono sempre stata, ora anche di più!”Due mesi fa con questa frase ho rotto un silenzio personale importante.Oggi quell’esserci si carica di un impegno prezioso: ho accettato di rappresentare come candidata Sindaca di Sestu l’intero Campo largo alle prossime elezioni comunali.E’ una scelta consapevole, che arriva dopo anni di impegno politico ininterrotto come consigliera comunale e metropolitana, oltre che nel mondo delle associazioni.Ho accettato perchè credo che Sestu meriti di più che un ritorno al passato: una città che funziona, che si prende cura di chi la vive, che programma per il futuro e ottiene risultati nel presente.

Metto a disposizione tutta me stessa per un progetto che ci porti uniti in un futuro diverso, fatto di crescita e nuove opportunità per tutte e tutti.

Nei prossimi due mesi ci sarà tempo e modo di ascoltare, raccontare, progettare insieme la Sestu del futuro che inizia oggi!

Ringrazio tutte le forse politiche, i movimenti del Campo largo e ogni singola cittadina e cittadino che in questo periodo mi hanno incoraggiata a mettermi a disposizione della nostra Comunità.

Uniti in un Nuovo Percorso.

BuoniPassi”.