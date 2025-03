Sestu – L’ultimo saluto a Yuri Loi: “Non ti dimenticheremo mai”. Tantissimi amici e giovani in scooter per il funerale del ragazzo di 19 anni che domenica mattina ha perso la vita in via Cagliari, hanno voluto abbracciare così il loro amico, compaesano questo pomeriggio nella chiesa Nostra Signora delle Grazie. Con i palloncini bianchi in mano si sono stretti alla sua famiglia, in lacrime, per aver perso un figlio, un fratello, il fidanzato che aveva tutta la vita davanti a se.

Ma il destino l’ha interrotta domenica verso mezzogiorno: l’urto con una vettura in corsa è stato fatale, un volo dalla sua moto di decine di metri e per lui ogni tentativo di rianimarlo, da parte dei soccorritori, è stato inutile. È deceduto poco dopo.

Grande dolore e commozione che hanno raggiunto l’apice questo pomeriggio quando si sono tutti ritrovati per salutare l’ultima volta Yuri. “Siete stati grandi ragazzi, vedendo la vostra amicizia per questo ragazzo di 19 anni nel salutarlo mi avete fatto perdere” esprime un cittadino commosso che ha preso parte al funerale.