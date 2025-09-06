Sestu, il mondo delle giostre in lutto, addio a Enrico Duville, 28 anni: ieri è deceduto prematuramente.

Ben noto a chi attende impaziente le feste per divertirsi tra giostre e giochi come quelli che gestiva il giovane: erano dedicati soprattutto ai più piccoli e a tutti regalava sempre simpatia e sorrisi.

Tanti gli appuntamenti fissi, come quello a Sestu dove aveva tanti amici che oggi lo piangono dopo aver appreso la tragica notizia. “Non ti dimenticheremo mai” si legge tra i tanti messaggi dedicati al giovane.