Ancora dolore nel paese dell’hinterland cagliaritano, oggi si svolgerà il funerale di Giacomo Argiolas, 31 anni, laureato in Viticoltura ed Enologia. Aveva un sogno, ossia quello di aprire una cantina a Sestu, il suo paese d’origine, ma un male ha preso il sopravvento. “Oggi è un giorno di grande dolore.

Quando uno dei nostri ragazzi ci lascia, il senso di perdita è immenso, perché dietro ogni studente ci sono sogni, sacrifici e speranze per il futuro.

Giacomo Argiolas era uno di quei ragazzi che non si arrendono, che lottano fino all’ultimo per costruire il proprio cammino, nonostante le difficoltà” ricordano i colleghi universitari. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti che si stringono alla sua famiglia: “Ciao Amico mio. Adesso sei volato in cielo tra gli angeli”.