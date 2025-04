Hanno agito in piena notte, come viene mostrato dal video due persone si sono introdotte all’interno del locale. Prima uno di loro ha azionato un estintore anche verso la telecamera del sistema di videosorveglianza, nel mentre l’altro ha rubato il fondo cassa. Forse non hanno fatto i conti con il secondo sistema di ripresa posizionato in un altro angolo della struttura, dal quale si evince la chiara sagoma dei malviventi.

Un altro furto ai danni delle attività commerciali del paese che da tempo sono prese di mira dai ladri soprattutto durante le ore notturne.