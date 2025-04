I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, a conclusione di un accesso ispettivo presso un esercizio commerciale nei pressi di Viale Colombo, hanno accertato violazioni in materia di normativa sul lavoro a carico della titolare dell’attività, una 52enne del luogo.

Nel corso del controllo, è emersa la presenza di due lavoratori in nero su un totale di quattro dipendenti impiegati, pari al 50% della forza lavoro presente al momento dell’ispezione. In ragione della gravità della violazione riscontrata, i militari hanno proceduto all’immediata adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, così come previsto dalla normativa vigente.

Contestualmente, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 10.300 euro. Gli enti competenti in materia di sicurezza e tutela del lavoro sono stati informati per i successivi adempimenti.