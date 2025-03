Sestu, buste e cartacce gettate a terra dopo aver consumato panino e patatine: degrado nei pressi della ex ss 131 “una situazione che peggiora di giorno in giorno”.

Impossibile non notare i resti del pasto consumato in macchina, magari, sorseggiando una bibita oppure gustando il dessert come ciliegina sulla torta del cibo anche d’asporto dei fast-food situati nella zona. Tutto molto gustoso, ma ciò che proprio stona sono i resti lanciati dal finestrino prima di ripartire. Un cimitero di cartacce sparse ovunque è lo scenario immortalato da un cittadino che osserva e mostra l’inciviltà di chi non smaltisce correttamente i rifiuti prodotti. “Mi chiedo se il Comune di Sestu possa intervenire con controlli più serrati, magari attraverso l’installazione di telecamere, per scoraggiare questi comportamenti incivili. Purtroppo, discutere dell’educazione di certe persone sarebbe solo una perdita di tempo, ma forse più vigilanza potrebbe fare la differenza”.

“È inaccettabile che un’area così frequentata sia ridotta in queste condizioni” commenta il cittadino.