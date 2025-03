Nei giorni scorsi la statua di Gio’ Pomodoro, situata nel cuore della piazza Roma a Carbonia, è stata fatta oggetto di atti di vandalismo di vario genere, sia per ciò che concerne la vasca (ove è stata introdotta una sostanza acida di colore rosso non ancora identificata) che sulla struttura stessa, imbrattata da alcune scritte con pennarello.

Un atto grave, l’ennesimo ai danni del patrimonio pubblico cittadino. A fronte di un grande sforzo dell’amministrazione comunale per preservare il patrimonio con ingenti azioni e investimenti anche sotto il profilo della sicurezza, sussiste una minoranza di cittadini tutt’oggi irrispettosi delle regole, che si macchia di atti di inciviltà a detrimento dell’intera collettività.

“L’Amministrazione Comunale, pertanto, stigmatizza fortemente questi atti incivili ai danni del nostro patrimonio e di tutte le aree pubbliche e si appella alla responsabilità e alla collaborazione di ognuno di noi per far sì che vengano rispettati e curati tutti gli spazi pubblici. Sono spazi di tutti, fruibili da tutta la collettività e, in quanto tale, è necessario averne massimo rispetto e cura. Nello specifico, invitiamo i responsabili dell’ultimo gesto, in questo momento oggetto di analisi e indagini da parte della Polizia Locale tramite le telecamere di videosorveglianze ivi installate, a prendere contatti con l’Amministrazione Comunale per riparare i danni causati”, ha dichiarato il Sindaco Pietro Morittu.