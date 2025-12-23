Sestu, buche e voragini talmente grandi da inghiottire i piedi dei passanti: in via Genova da diversi giorni viene segnalata una tra le più profonde presenti in paese. Il vicesindaco Massimiliano Bullita: “Cedimento del ripristino dei lavori Enel, a cui l’ufficio comunale ha segnalato il problema da una settimana”.

Il pericolo non è solo per gli automobilisti bensì anche per motociclisti, ciclisti e passanti che, inavvertitamente, potrebbero finire dentro l’asfalto. La segnalazione è stata condivisa da Callisto Spiga che pubblicamente ha espresso: “Via Genova, una residente segnala questa buca, molto profonda e pericolosa, nei pressi dell’incrocio con C.Italia”. Altri cittadini mettono in evidenza anche altre deformità dell’asfalto in via Brigata Sassari. Le buche principali sono protette con una apposita segnaletica in attesa di essere prese in carico dalle istituzioni di competenza.