Teulada si prepara ad accogliere la grande sfilata delle maschere tradizionali provenienti da tutta la Sardegna: domani assieme ai carri allegorici e gruppi a piedi, invaderanno le vie del centro abitato.

Il carnevale non è finito, nuovo fine settimana e altre sfilate per gli appassionati della festa più allegra dell’anno. Tra i vari appuntamenti che coloreranno anche Marrubiu e Monserrato, Teulada propone una parata di maschere tradizionali, il cuore pulsante del carnevale locale: ognuna con la propria storia e il proprio significato, prenderanno parte alla parata, arricchendo l’evento di colori, suoni e simboli tipici delle tradizioni locali. Dalle maschere di Ottana a quella di Siurgus Donigala a quella di Teulada stessa, ogni partecipante contribuirà a rendere omaggio alla cultura sarda e alla sua straordinaria diversità. Un evento comunitario che viene organizzato e finanziato dall’amministrazione comunale di Teulada in collaborazione con la proloco e lo storico comitato del Carnevale Teuladino, un’occasione che va ben oltre il semplice intrattenimento. È un momento di ritrovo per l’intera comunità che si prepara, ogni anno, a vivere con passione e orgoglio il Carnevale, uno dei momenti più sentiti e attesi dell’anno. Il coinvolgimento delle associazioni locali, dei volontari e di tutti i teuladini è fondamentale per mantenere viva questa tradizione.

A chiudere la serata, un grande show musicale con uno dei volti più amati del panorama musicale sardo: Sandro Murru. Sarà il protagonista di uno spettacolo che promette di coinvolgere il pubblico in un’esperienza emozionante. Le sue performance, ricche di passione e di ritmi contagiosi, daranno un tocco finale imperdibile a una giornata che resterà nel cuore di tutti i partecipanti.

Un ricco programma insomma che punta anche a promuovere il territorio, la cultura e l’ospitalità di Teulada, un piccolo gioiello della Sardegna che accoglie ogni anno centinaia di turisti durante le festività carnascialesche.