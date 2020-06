Serrenti riparte, prove tecniche di riapertura delle scuole a settembre

Prime prove tecniche per la riapertura delle scuole a settembre. Questa mattina l’Amministrazione Comunale di Serrenti, i referenti dell’Istituto Comprensivo Serrenti- Sanluri, gli ingegneri e responsabili RSPP, hanno effettuato un primo sopralluogo preliminare negli ambienti scolastici di ogni ordine e grado e possibili altre strutture comunali per poter ripartire in sicurezza a settembre in attesa delle linee guida ministeriali.

In attesa che bambini e ragazzi possano riprendere le attività didattiche in classe, si valutano spazi e arredi affinché per l’autunno sia tutto pronto.