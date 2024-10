Serrenti, paura alla festa di Santa Vitalia: una macchina passa tra la folla e la transenna travolge un ragazzo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Serrenti – Paura alla festa di Santa Vitalia: una macchina passa tra la folla, svolta in via Rossini, travolge una transenna che finisce addosso a un ragazzo: avvisate le forze dell’ordine. Il fatto è accaduto questa sera nella via della chiesa dedicata alla Santa, dove decine di bancarelle sono posizionate in entrambi i lati dell’arteria invasa da persone. A bordo di un suv, due uomini che prima hanno percorso via Santa Vitalia tra la folla per poi svoltare in via Rossini, con prepotenza, nonostante i passanti e un ragazzo che, in quel momento, stava posizionando una transenna. Ciò non ha fermato chi guidava il mezzo che ha aumentato la velocità e colpito la sbarra in ferro per poi percorrere la via a folle velocità. Il ragazzo è stato catapultato contro il muro, per lui, per fortuna, solo tanto spavento. Le forze dell’ordine sono già state informate dell’accaduto e si sono recate sul posto.