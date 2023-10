Serramanna, la guerra contro Abbanoa non si ferma: un’assemblea informativa per la gestione idrica autonoma

La guerra contro Abbanoa non si ferma: indetta una assemblea informativa per la gestione idrica autonoma. Si riuniranno presso la Pineta del paese i cittadini che, imperterriti, non si arrendono alla imminente possibilità che la gestione dell’acqua passi in mano dell’ente gestore regionale: una protesta che va avanti da anni e che ha coinvolto migliaia di cittadini in manifestazioni e assemblee per “scongiurare” il rischio che il Comune perda la gestione. Promotore dell’iniziativa è “Il comitato Serramanna contro Abbanoa” che “ha preso contatti con una associazione di consumatori a livello nazionale per proseguire la nostra battaglia e per poter mantenere la gestione idrica in autonomia. Come comitato non ci siamo mai fermati e questi sono gli ultimi atti che possiamo fare da semplici cittadini”.

I tempi per poter agire sono sempre più ristretti, “tale associazione per poterci rappresentare nel miglior modo possibile presso le istituzioni, ha bisogno di una massiccia partecipazione”. Durante l’incontro “verrà richiesto un tesseramento individuale a tale associazione che avrà validità annuale e sará un punto di riferimento anche per qualsiasi problema inerente altre utenze”.