Serramanna, centinaia di persone al primo Motor Bike Expo

Buona la prima, la zona industriale alle porte del paese, sabato e domenica è stata presa d’assalto per assistere alle esposizioni e agli appuntamenti in programma: macchine, moto, due ruote ecologiche, tutte insieme, hanno richiamato l’attenzione di grandi e piccini. Complice il clima mita e il sole che non ha abbandonato un attimo i partecipanti, spazio anche ai punti ristoro per un panino da mettere sotto i denti e scambiarsi informazioni e opinioni.

L’evento, organizzato dai ”Crazy Bikers“, con il Patrocinio del Comune di Serramanna, ha avuto la presenza del “Gruppo Bardhal di Franco Spano“.

Al via sabato con l’esibizione dei motorini ” Old Style ” della Baby Band ” Toothless Unicorns “. Spazio anche alla musica con il concerto ” Ramas Es ” (Tribute Band Ramones ).

La domenica è stata inaugurata con l’apertura degli standa e l’esibizione dei Kart, (Corso avanzamento alla guida Kart) con l’intrattenimento by “Iknos Party”, mentre alle ore 10,30 ci l’esibizione Stuntman con “Hellmike” e ” Giampaolo Sassu”, hanno anticipato il ”Giro attraverso l’abitato“.

Dopo la pausa pranzo, un’altra esibizione dei Kart (Corso

avanzamento alla guida Kart) con l’intrattenimento by “Iknos Party”. La “Lotteria” e la relativa consegna dei Premi, ha dato poi al via a un’ulteriore esibizione dei motorini ”Old Style“. Un’altra esibizione invece degli Stuntman” “Hellmike” e ”Giampaolo Sassu” e la conclusione della manifestazione con il concerto della Rock Band ”Revolver“.

Un ricco programma previsto dagli organizzatori per due giornate all’insegna dei motori, della musica e del divertimento, insomma.