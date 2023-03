Serramanna, buone notizie per i bambini: arriva la nuova pediatra

Serramanna – Buone notizie per i piccoli cittadini: dopo quasi quattro mesi arriva la pediatra.

A partire da martedì 11 aprile prende servizio in paese la dottoressa Daniela Carta: una notizia tanto attesa da centinaia di famiglie che, da tempo, erano costrette a fare salti mortali per curare i propri figli dovendosi, più volte, rivolgere anche a prestazioni sanitarie private.

La dottoressa riceverà ogni martedì del mese dalle 11.30 alle 13.30 nei locali precedentemente in uso alla pediatra Concetta Collu.

“In attesa di vedere finalmente bandita una sede straordinaria e quindi poter coprire più giorni della settimana – annuncia il sindaco Gabriele Littera – accogliamo con favore l’arrivo della dottoressa Carta che è già in servizio in diversi altri centri del Campidano ed ha mostrato grande sensibilità a voler dedicare una mattina ai nostri bambini.

Chiedo ai genitori di avere comprensione e pazienza se dovessero esserci brevi disagi come code o attese per le visite. D’altronde un pediatra per 800 bambini e ragazzi non può fare miracoli”.

In una situazione sanitaria sempre più in forte crisi, a causa della carenza cronica di medici di base e pediatri, arriva, quindi, un sospiro di sollievo per il centro del Medio Campidano.