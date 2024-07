Serramanna, ancora cani che vagabondano lungo la Ss 196

Il tratto è quello successivo alla “curva del tenente” per chi giunge da Samassi, dopo circa un chilometro dalla Casar per chi, invece, esce da Serramanna: sono state già diverse le segnalazioni da parte degli automobilisti che, all’improvviso, si sono ritrovati un cane, presumibilmente di proprietà, in mezzo alla carreggiata. In passato sono stati registrati numerosi incidenti stradali a causa di questo triste fenomeno: un pastore tedesco, un cane di grossa taglia nero e un altro bianco con macchie nere. Falciati e uccisi, soprattutto nelle ore notturne, da chi non è riuscito a evitare l’impatto con gli animali. Grossi danni ai veicoli coinvolti negli scontri, paura per i conducenti e spavento per i passeggeri: per fortuna, almeno in questi casi, nessun danno alle persone ma il pericolo, ora, è nuovamente dietro l’angolo, o meglio, in mezzo alla strada.