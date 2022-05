Serramanna, alla guida sotto l’effetto di cannabis esce di strada: denunciata una 24enne

Ieri a Sanluri i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato per guida sotto l’effetto di stupefacenti una 24enne di Serramanna, incensurata. I militari erano intervenuti nei giorni scorsi, su richiesta pervenuta al 112, a Serramanna, lungo la SP 55 all’altezza del km. 1+500, per un sinistro stradale autonomo, nel quale la ragazza, da sola a bordo di un autoveicolo FIAT Punto di proprietà di un’amica, aveva perso il controllo del mezzo, uscendo di strada su terreno agricolo adiacente, rimanendo illesa. Precauzionalmente era stata trasportata presso l’ospedale civile di Cagliari “Brotzu”. I documenti di guida erano in regola. Il veicolo non marciante è stato rimosso tramite soccorso stradale autorizzato. In esito ai successivi esami clinici richiesti dai carabinieri, è emerso che la donna era positiva ai “cannabinoidi” immediatamente dopo il sinistro. La patente di guida le è stata ritirata. Procura della Repubblica e Prefettura di Cagliari sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.