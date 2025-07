Serramanna accerchiata dalle fiamme. Il fumo ha avvolto tutto il paese, l’aria è irrespirabile e le fiamme avanzano prepotentemente verso le case. Decine di mezzi di soccorso sono impegnati per spegnere il rogo, per deviare il traffico. La stazione dei treni è interdetta, i convogli sono stati bloccati.

Il sindaco avvisa: “Occupatevi gli uni degli altri, mettete al primo posto le vite e non le cose. Se siete in pericolo andate via di casa. Se persone di vostra conoscenza possono essere in pericolo in zona ovest ditele di andarsene”.

++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO