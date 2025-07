Una trentina di appuntamenti tra eventi sportivi, di danza, musica, di arte figurativa: anche quest’anno il cartellone dell’Estate mogorese, che accompagna la 64esima Fiera dell’artigianato artistico della Sardegna, è ricco e variegato. “Come amministrazione comunale – spiega l’assessore alla Cultura del Comune, Alex Cotogno – abbiamo voluto costruire un programma in cui ogni iniziativa potesse essere uno spazio di accoglienza, di incontro, di scoperta. E soprattutto, che fosse inclusiva e trasversale, perché non esiste vera cultura se non è per tutti. Abbiamo pensato – sottolinea ancora l’assessore – a chi cerca bellezza, a chi ha bisogno di leggerezza, ma anche a chi porta con sé una fragilità e merita di essere visto, ascoltato, coinvolto con proposte che spaziano dalla musica al teatro, dallo sport alla danza, dalla poesia all’arte visiva e letteraria mantenendo alto il valore dell’eccellenza. Tra le collaborazioni più significative – ricorda Cotogno -, l’Accademia di Musica Sarda, custode della nostra memoria musicale, e il Pedras et Sonus Jazz Festival, che ci porta in dialogo con artisti e sonorità internazionali, valorizzando il territorio con eleganza e visione. E poi ci sono tutte le realtà del territorio, senza di loro, nulla di questo avrebbe la stessa anima. È da questa energia condivisa che nasce qualcosa di più grande: una comunità che crede nella cultura come forza generativa. Il desiderio, è che Mogoro sia per tutti un luogo in cui sentirsi accolti e protagonisti, perché sono questi i frammenti che costruiscono la memoria collettiva. Sono questi – conclude l’assessore – i semi che, nel tempo, fanno crescere una comunità, e perché crediamo che la cultura sia una forma di cura: verso noi stessi, verso gli altri, verso la comunità in cui viviamo”.

CARTELLONE 2025

Si comincia nel week end con il basket, l’Open Day Basketball rivolto a tutti i bambini fino ai 14 anni, per proseguire con un torneo vero e proprio, ‘3X3 categoria Pro Maschile’, tappa Gold del circuito sardo, che si concluderà domenica 27 luglio con l’aggiudicazione del titolo regionale.

Appuntamenti con la pittura – ‘Quadri in mostra: l’artista sei tu’ – nella Biblioteca comunale, martedì 29 luglio e martedì 5 agosto, mentre venerdì 8 agosto ritorna Istadi, Mogoro Summer Fest, seconda edizione, con l’esibizione di Balentia, Basaltic Plateau e Ugly Sounds. Anche quest’anno ci saranno gli appuntamenti con il Trio di Accademia di Musica Sarda (10 agosto), il teatro Tragodia con “Il pasticcione ovvero S’improddadori” (10 agosto), la gara poetica A s’Arrepentina (13 agosto). Il grande jazz non poteva mancare, grazie al Pedras et Sonus Jazz festival 2025, dal 17 a 21 agosto, così come anche quest’ anno ci sarà la cerimonia di premiazione dei giovani laureati mogoresi.

Per bambini e ragazzi mercoledì 27 agosto letture, disegni, maschere e travestimenti con il ‘Pic Nic delle storie’ organizzato dalla Biblioteca Comunale di Mogoro, mentre per iniziativa dell’associazione Paravè, giovedì 28 agosto nel Chiostro della Fiera ci sarà la proiezione del documentario ‘Fiori sottopelle’, storie di coraggio e rinascita. Il 30 agosto si va alla scoperta delle launeddas di Nodas Antigas, con il Maestro Bruno Loi e la sua scuola, il 31 agosto spettacolo dei Barbariciridicoli ‘Riuscità Tottoni Braghetta ad avere un erede dalla signorina Vera Passera?’ Il 2 settembre Antonio Floris Quartet presenta il disco d’esordio ‘Errori di deprogrammazione”, il 5 settembre lo spettacolo del Teatro Tragodia ‘Diversi? Unici!’

Sabato 6 settembre spazio ai laboratori artigianali e all’enograstronomia del territorio con ‘Arte, suoni e sapori’, accompagnati dalla seconda rassegna folk ‘Ballus Sardus in Pratz’eBallus’. Domenica 7 settembre quinta edizione del concorso canoro per artisti emergenti ‘Io canto sotto le stelle’, organizzato dalla Pro Loco mogorese, il 12 settembre minispettacolo di presentazione del libro sulla storia della Sardegna ‘Si sardi chi può’, di Nicola Cancedda.

Nella chiesa parrocchiale di San Bernardino da Siena, in collaborazione con l’Accademia di Musica sarda, venerdì 12 settembre si terrà il concerto delle migliori fisarmoniche della classe accademica del Conservatorio di Cagliari e a chiudere il ricco programma, il 20 settembre nel sito archeologico Nuraghe Cuccurada ‘Il cielo stellato visto da Mogoro’, serata all’insegna della divulgazione astronomica e dell’osservazione del cielo notturno, a cura di G.FAS – Gruppo di Fotografia Astronomica della Sardegna.