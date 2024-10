Serdiana, continua a maltrattare i genitori: arresto e braccialetto elettronico per un 32enne

I carabinieri della Stazione di Dolianova hanno tratto in arresto oggi un trentaduenne residente a Serdiana, eseguendo l’ordine di custodia cautelare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. Il provvedimento, che dispone gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, si inserisce nel quadro di un’attività d’indagine avviata a seguito di una querela per maltrattamenti presentata dai genitori.

La vicenda ha avuto origine nel mese di luglio 2024, quando la madre e il padre dell’arrestato, una donna di 56 anni e un uomo di 59, avevano denunciato le ripetute aggressioni verbali subite dal figlio convivente. Dal mese di agosto 2023 al luglio 2024, il giovane, a causa della sua condizione di dipendenza e delle continue richieste di denaro, avrebbe creato un clima di paura e soggezione all’interno della famiglia, sottoponendo i genitori a episodi di violenza verbale che hanno generato forti stati di angoscia e avvilimento.

L’arresto di oggi è il risultato delle indagini approfondite condotte dai Carabinieri della Stazione di Dolianova, che avevano già denunciato l’uomo all’Autorità Giudiziaria per maltrattamenti in famiglia. Sulla base degli elementi raccolti, il Tribunale ha ritenuto necessaria la misura cautelare degli arresti domiciliari per prevenire ulteriori episodi di maltrattamento e garantire la sicurezza della famiglia.

L’uomo è stato quindi trasferito presso la sua abitazione, dove sotto monitoraggio elettronico, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.