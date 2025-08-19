Problemi di decoro urbano e rischi per la sicurezza, con danni a edifici pubblici e privati: per questi motivi il sindaco Maurizio Cuccu ha richiesto un intervento al Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e al Comando della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, “affinché vengano effettuati i necessari sopralluoghi e proposte soluzioni concrete, come: progetti di controllo demografico; utilizzo di mangimi anticoncezionali autorizzati; valutazioni sull’istituzione di “colombare” comunali; eventuali ordinanze specifiche. Il nostro obiettivo è tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza dei cittadini” spiega Cuccu.

I pennuti in particolare sono presenti nelle aree del centro abitato ricadenti nelle vie Dante, Einaudi, Sturzo, Bachelet, Moro: una crescente presenza di colonie di piccioni, con conseguenti criticità di natura igienico-sanitaria, di decoro urbano e di sicurezza insomma.

Gli escrementi dei volatili, infatti, costituiscono fattore di degrado e potenziale rischio per la salute pubblica e la presenza massiva di piccioni determina danneggiamenti a edifici pubblici e privati e compromette il decoro delle aree centrali.