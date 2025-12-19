Un sequestro senza precedenti di una delle più imponenti piantagioni di canapa mai scoperte nell’Isola. Il Tribunale del Riesame ha confermato il provvedimento eseguito lo scorso 29 ottobre: quasi quattro tonnellate di marijuana finite sotto sigillo dopo un’operazione condotta nelle campagne di Assemini.

I numeri danno la misura dell’operazione: 2.467 piante di canapa, oltre 1.400 chili di infiorescenze già pronte, 12 litri di olio, resine e ben 42 chili di polline. Tutto venduto in un negozio online, con THC superiore allo 0,5%. Un vero e proprio “arsenale verde” che, secondo gli investigatori, avrebbe potuto alimentare un vasto mercato illegale.

Il blitz è scattato grazie all’occhio dall’alto della Sezione Aerea delle Fiamme gialle di Elmas, che durante un’attività di ricognizione ha individuato l’estesa coltivazione nascosta tra i terreni agricoli. La segnalazione ha fatto scattare l’intervento dei militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Cagliari, che hanno raggiunto l’area e messo in sicurezza l’intero sito.

Con la decisione del Riesame, il sequestro viene ora definitivamente confermato, rafforzando l’impianto investigativo e segnando un nuovo, duro colpo al traffico di stupefacenti nel Sud Sardegna.