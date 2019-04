Sequestrati due videopoker irregolari in un locale a Buddusò: multa salata per il titolare

Controlli in materia di giochi e scommesse a Buddusò, i finanzieri del Gruppo di Olbia hanno effettuato una verifica volta alla repressione dei fenomeni illeciti nel settore degli apparecchi e congegni da intrattenimento presso un esercizio commerciale.

Su due apparecchi da divertimento installati sono emerse delle irregolarità, la non conformità alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e la mancanza dei titoli autorizzatori. Uno dei due apparecchi, peraltro, era privo del Nulla Osta per la messa in esercizio perché decaduto per dismissione.

Le slot sono state sottoposte a sequestro amministrativo e l’esercente, cui sono state comminate sanzioni per diverse migliaia di euro, è stato segnalato all’Ufficio dei Monopoli di Sassari per gli illeciti amministrativi accertati.