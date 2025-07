La casa milanese di una donna di 45 anni si è trasformata nel teatro degli orrori. La 45enne è stata sequestrata e violentata dal suo ex per ore dopo essere stata minacciata con un cacciavite. L’uomo, 33 anni, con già alcuni precedenti, ha convinto la vittima ad un incontro domenica sera per parlare della loro relazione ormai terminata. Poi, l’inizio dell’inferno. Le ha sottratto il telefono, sbarrato la porta e ha abusato di lei per tutta la notte. Al mattino, quando l’uomo era addormentato, la 45enne è riuscita a recuperare il cellulare e a chiedere aiuto.

Il 33enne è stato portato a San Vittore con l’accusa di sequestro di persona, violenza e lesioni. La donna è stata curata alla Mangiagalli.