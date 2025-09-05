L’aria è diventata improvvisamente irrespirabile, la gente ha iniziato a scappare senza capire cosa stesse accadendo e diverse persone hanno avuto bisogno dei soccorsi del 118. Il centro è stato evacuato e chiuso al pubblico. Le testimonianze dei presenti raccontano la concitazione di quei minuti. “Io lavoro alla Corte del Sole per le pulizie, scrive una donna, sono dovuta scappare fuori e non ho potuto terminare il mio lavoro perché non si poteva entrare dentro, arrivava dritto alla gola e veniva da soffocare. Una ragazza è stata soccorsa dal 118, stava molto male”. “Io ero lì con i miei figli, racconta un’altra persona, non si respirava e in pochi minuti si è creato il panico, è stato veramente terribile. Senza il cortisone e l’antistaminico sarei stata male a lungo”. C’è anche chi inizialmente ha pensato a un guasto: “A me sembrava una forte fuga di gas. Lo spray al peperoncino non si può sentire in tutto il centro commerciale e anche fuori”. Un’altra testimone conferma: “Era impossibile respirare. Tutti hanno iniziato a tossire all’improvviso, nessun odore, nessuna lacrimazione, solo mancanza d’aria, un graffio in gola e senso di soffocamento”. E ancora: “Mio figlio si trovava lì, mi ha telefonato dicendomi ‘non si respira, c’è gente che scappa, cosa sarà’. Gli ho detto subito di uscire, ho pensato al peggio”. Infine, il racconto di un giovane ragazzo: “Ero presente al momento dell’accaduto, avevo appena finito di divertirmi al piano di sopra quando mia madre mi ha chiamato dicendo di scappare perché avevano spruzzato spray al peperoncino. Mi sono diretto all’uscita, ho aiutato le persone ad evacuare l’edificio agevolando chi non riusciva a capire bene la vicenda”.