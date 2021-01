Vittima della crisi, a Senorbì addio alla pizzeria dello chef campione Marco Mulas

E’ la prima vittima del 2021: la pizzeria la Conchiglia, del noto chef cagliaritano di 58 anni, Marco Mulas ha chiuso il primo gennaio scorso. Mulas, pluripremiato, l’aveva aperta 10 anni fa dopo 30 anni di lavoro in Liguria. Pian piano aveva mandato a casa tutti i dipendenti, l’ultimo due giorni fa.

“Faccio questo lavoro da 47 anni è stata dura, ora mi son otto le p…. di fammi prendere in giro da questi quattro incravattati e dalle banche che non danno i soldi”, dichiara Mulas, “non è stato tanto il Covid che ha danneggiato un po’ e capisco che per senso civico ci vuole attenzione, ma perché chiudere alla possibilità di poter operare nel proprio territorio? Troppi controlli. E poi hanno messo talmente tanto panico che non riuscivamo più a lavorare nemmeno con l’asporto, la gente è stata paralizzata della paura. E già siamo un periodaccio, ora tante persone chiuderanno. Succederà anche a Cagliari. Cosa dobbiamo aspettare per aiutare le imprese? La guerra civile? Io voglio arrivare alla pensione con tranquillità, così ho trovato un altro lavoro nella ristorazione. Ma non è solo il Governo. C’è menefreghismo anche nella nostra Regione che non valorizza le tante eccellenze della pizza presenti nell’Isola”.

E dire che lo chef vanta un curriculum di tutto rispetto: miglior pizza maker nel 2000, 19 mondiali nei quali si è piazzato in varie posizioni, ma la ciliegina sulla torta è la vincita nel 2015 del master pizza chef, primo talent show sulla cucina della pizza. Mulas ha operato in una cinquantina di paesi del mondo e fa parte della squadra (10 persone in tutto) italiana che partecipa a Mundo Culinario.

Lo chef non si è abbattuto e ha trovato lavoro in una pizzeria del capoluogo.