Drammatico incidente sul lavoro questa mattina nella zona industriale di Villacidro. Un giovane operaio di 26 anni, dipendente di una ditta locale, è rimasto gravemente ferito dopo una caduta da circa sette metri.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo stava effettuando lavori di pulizia all’interno di un deposito commerciale quando avrebbe messo un piede su un pannello in vetroresina che non ha retto il suo peso. Il cedimento improvviso lo ha fatto precipitare nel vuoto, procurandogli seri traumi.

I colleghi hanno immediatamente dato l’allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118. Stabilizzato sul luogo dell’incidente, il giovane è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo dell’infortunio sono intervenuti i carabinieri della stazione di Villacidro e il personale dello Spresal dell’ASL, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, un fronte sul quale le forze dell’ordine e gli enti preposti continuano a mantenere alta la vigilanza per prevenire tragedie simili.