Selargius, vasto incendio in un terreno privato: fiamme alte, arrivano i vigili del fuoco

Vasto incendio all’interno di un terreno privato adibito ad ovile in un’area rurale in località Sa Sitzi. Da segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando stanno intervenendo dalle 19:45 circa, in località “Sa Sitzia” in un’area rurale in territorio di Selargius (CA), per un vasto incendio all’interno di un terreno privato adibito ad ovile e deposito attrezzi, in fiamme fieno, strutture adibite a ricovero animali e attrezzature, masserizie, alcune carcasse d’auto, un furgone e un trattore. Gli operatori VVF stanno operando per limitare la propagazione delle fiamme ad altre aree e all’abitazione adiacente. Sono state localizzate portate all’esterno e messe in sicurezza alcune bombole di GPL. Sul posto stanno operando due squadre di pronto intervento della sede centrale e il supporto di due autobotti per in totale di sei automezzi e 14 operatori. Risultano coinvolti nel rogo alcuni animali, nessuna persona coinvolta.