Selargius, sferra 5 coltellate a un 42enne dopo le bastonate al ristorante: 34enne arrestato per tentato omicidio

Ha sferrato cinque coltellate a un 42enne dopo una prima furiosa lite scoppiata in un ristorante di Selargius, l’Osteria Romana. Francesco Davide Piras, 34 anni, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Quartu, diretti da Michele Cerri, insieme ai colleghi di Selargius. I militari hanno ricostruito la vicenda e hanno scoperto che il vero obbiettivo dell’aggressore non fosse il quarantaduenne ma un altro uomo, un aiuto cuoco. È stata ritrovata una mazza da baseball, stando a varie testimonianze brandita da Piras dentro il ristorante. L’accoltellamento è avvenuto fuori dal locale, durante un incontro “chiarificatore” tra il 24enne e l’aiuto cuoco, arrivato nella sua abitazione con un parente. Ed è proprio il parente a essere stato ferito in modo molto grave: trasportato al Policlinico di Monserrato, gli sono stati assegnati sessanta giorni di cure e non è ancora totalmente fuori pericolo. Il lavoro degli investigatori va avanti: bisogna ancora capire cosa abbia spinto Piras a presentarsi nel locale armato di mazza da baseball, con la quale ha sferrato almeno un colpo all’aiuto cuoco.

L’aggressore, intanto, su disposizione del pm Andrea Massidda si trova rinchiuso nel carcere di Uta con l’accusa, pesante, di tentato omicidio. Piras è difeso dall’avvocato Fernando Vignes.