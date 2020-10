Selargius, mondo del basket sardo in lutto: addio a Gabriele Cinus

Addio a Gabriele Cinus. E’ morto a 81 anni lo storico dirigente e fondatore della San Salvatore di Selargius. “Oggi il mondo sportivo isolano, in particolare quello della palla a spicchi, perde uno dei suoi più splendidi collaboratori”, scrive Marco Benucci, consigliere comunale cagliaritano, “persona semplice ma allo stesso tempo ricca di valori sportivi ed umani. Una vita spesa nello sport e in quella società che lui trattava come la sua casa il San Salvatore Selargius”.